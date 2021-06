Parcours éco-citoyens pour la transition

Pas de pitié pour les déchets

Le SYBERT

Le constat est sans appel : de plus en plus de déchets finissent dans la nature. Nous produisons, consommons et jetons nos déchets sans (toujours) réfléchir aux conséquences pour notre environnement.

Mots clés : déchets, nature, tri, valorisation, réduction, alternative, conséquences environnementales, les p’tits « sportrifs », Logis 13 Éco, centre de tri, quizz, ramassage, pique –nique zéro déchet, ramassage, fresque artistique

Niveau : CM1 CM2

Nbre de classes : 5

Fiche descriptive (Pdf)

L’Art du recyclage

Mission Développement durable de la Ville de Besançon.

Au cours des 30 dernières années, l’élévation globale du niveau de vie a entraîné un doublement des achats des biens de consommation dans les familles et une production accrue de déchets.

Nous vous proposons de réfléchir sur la question des déchets et de la préservation des ressources sur le principe de l’économie circulaire avec la coopération du SYBERT, du Café des pratiques, de l’association IDEEHAUT et des animateurs de la mission Développement durable. Ce parcours est l’occasion de flirter avec le « Zéro déchet » en découvrant les enjeux environnementaux liés à cette problématique, les acteurs locaux et leurs alternatives ainsi que la satisfaction de créer, de faire soi-même et ensemble avec des matériaux de récupération. Chaque intervenant grâce à sa spécificité suscitera la curiosité des élèves pour qu’ils puissent s’outiller et s’orienter vers des pratiques plus adaptées au contexte environnemental.

Mots clés : savoir-faire, savoir-être, le « Smartjean », Centre de tri, récupération d’objets obsolètes, technique d’assemblage, matériauthèque, construire, fabriquer, créer, mobilier pour l’école…

Niveau : CM1 CM2

Nbre de classes : 4

Fiche descriptive (Pdf)