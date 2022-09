Les parcours éco-citoyens pour la transition

Les Parcours éco citoyens vous permettront d’aborder les questions liées à l’énergie, l’eau, les déchets, l’alimentation, la biodiversité, la consommation… avec vos élèves du CP au CM2.

Vous serez soutenu et accompagné par des professionnels de l’éducation à l’environnement pour approfondir ces thématiques et préparer vos élèves à devenir acteurs et responsables du monde dans lequel ils vivent dès à présent.

Inscrire votre classe : du 22 août au 9 septembre 2022 sur : Inscriptions aux Parcours éco citoyens élémentairessur : gece.grandbesancon.fr

Ces parcours sont complémentaires aux parcours culturels et sportifs.