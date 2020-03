Covid-19 : informations utiles

Mesures de restrictions pour réduire les contacts et déplacements

Les établissements municipaux fermés et modalités de continuité de service

Crèches municipales fermées sauf service d’accueil des enfants de personnels soignants

Ecoles fermées et service de garde pour le personnel soignant

Création d’une cellule de veille à destination des commerçants

En cette période de confinement, les commerçants s’interrogent sur le devenir de leur activité professionnelle. Pour répondre à leurs questionnements et les orienter vers les bons interlocuteurs, le service Commerce de Grand Besançon Métropole, l’Office de Commerce et de l’Artisanat de Besançon, l’Union des Commerçants de Besançon, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs et Teekers, ont mis en place une cellule de veille et de suivi.

Les commerçants qui le souhaitent peuvent dès à présent prendre contact avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs à l’adresse suivante : covid19@doubs.cci.fr pour aborder les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les mails seront traités chaque matin afin d’apporter des solutions aux commerçants concernés

Soutien psychologique en lien avec l’épidémie Covid-19

Le centre hospitalier de Besançon met en place un numéro dédié d’écoute pour du soutien psychologique pour l’ensemble de la population.

Permanence 7 jours/ 7, de 8h30 à 18h : 03 81 66 88 22

De 18h à 8h30 appeler le 15.

Réserve Civique | Engagez-vous face à l’épidémie de Covid-19

Cet espace d’engagement est ouvert à tous. Que l’on soit bénévole dans l’âme, habitué depuis toujours des missions associatives. Ou que l’on ait à cœur, pour la première fois, de donner un peu de temps et d’énergie. Parce que cette guerre sanitaire est sans précédent, parce qu’elle nous concerne toutes et tous et parce que nous voulons la gagner. Ensemble.

Face à la crise sanitaire du Covid 19, votre structure a besoin de renforts ? Vous souhaitez vous engager au plus près de chez vous ? Vous souhaitez rejoindre une structure qui a besoin d’aide ?

#jeveuxaider

Coronavirus : et si on s’organisait entre voisins ?

Pour aider les Français à se mobiliser, l’association VOISINS SOLIDAIRES, le ministère de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales, l’Espace de réflexion éthique de la région Ile-de-France, AG2R LA MONDIALE et les partenaires de son engagement sociétal, leur proposent un kit gratuit « Coronavirus : et si on s’organisait entre voisins ? ». Il a pour objectif d’aider les habitants à organiser l’entraide (affiche, tract, annuaire des voisins, panneau des voisins).

Télécharger le kit