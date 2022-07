Assises de la Culture à Besançon

Pour la première fois de son histoire, la Ville de Besançon organise ses « Assises de la Culture », au Kursaal, mardi 29 et mercredi 30 novembre 2022.

Ces deux journées seront l’occasion d’échanger et de travailler sur des sujets importants tels que les droits culturels et les différents enjeux qui traversent aujourd’hui le monde de la culture et les attentes des citoyens. Le détail du programme sera communiqué à la rentrée 2022.

Cette démarche inédite s’inscrit dans le prolongement du diagnostic sur la création artistique lancé depuis fin 2021 auprès des habitants et des acteurs culturels. Les résultats de ce diagnostic seront présentés, par Kanju*, lors de la première journée des Assises.

*Kanju : agence experte dans l’accompagnement des collectivités territoriales sur les politiques publiques dédiées à la culture et sur l’accompagnement d’artistes

Appel à projets artistique et culturel

L’appel à projets vise à proposer aux participants des Assises de la Culture un ou des temps d’échanges informels et conviviaux se déroulant après les journées programmées par la Ville de Besançon. Ce(s) moment(s) ont pour but de faciliter les rencontres et notamment autour de propositions artistiques/culturelles.

Structures, associations culturelles, compagnies, artistes, tous du territoire, regroupés ou non, sont invités(es) à proposer à la Ville de Besançon une ou des forme(s) pour ces temps conviviaux, dans l’idéal en intégrant / s’inspirant des thématiques abordées durant les Assises de la culture.

En savoir plus sur les conditions de cet appel à projets (pdf)

Dépôt des dossiers de candidature avant le 5 septembre 2022 à 12h.

Contact pour toute information : action.culturelle@grandbesancon.fr