Toussaint 2022

À la Toussaint, les cinq cimetières de la Ville de Besançon (Saint-Claude, Saint-Ferjeux, Velotte, Champs Bruley et Chaprais) recevront la visite des familles venues se recueillir sur les 26 500 concessions dénombrées. Soucieuse de l’accueil réservé aux proches, la collectivité rappelle les modalités d’ouverture, d’accompagnement et de gestion environnementale de ce 1er novembre.

Ouverture et accompagnement le jour de la Toussaint

Des agents de la collectivité assureront des permanences entre 7h30 et 18h dans les trois plus grands cimetières de la ville (Saint-Claude, Saint-Ferjeux et Chaprais). Par ailleurs, des jeunes du projet TAPAJ (Travail Alternatif Payé A la Journée) seront également présents la veille, le lundi 31 octobre. Le projet TAPAJ, mis en œuvre à Besançon par l’ADDSEA – SOLEA, est un dispositif d’insertion spécifique permettant aux jeunes de 18 à 25 ans en difficulté de travailler et d’être payés pour une activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou d’expérience particulière. Dans le cadre des chantiers jeunesse A Tire d’AILE, des jeunes des quartiers Planoise, Grette-Butte et Clairs-Soleils seront également présents. Leur mission sera d’aider les personnes à porter des charges lourdes ou encombrantes mais aussi d’informer et orienter les usagers.

Un nouveau portail en ligne dédié aux cimetières

Afin d’offrir un meilleur service aux usagers, la Ville de Besançon s’est dotée d’un portail en ligne dédié à ses cimetières. Il sera désormais possible d’accéder à plusieurs informations :

Rechercher un défunt et localiser sa sépulture sur le plan du cimetière ;

sur le plan du cimetière ; Consulter les informations pratiques : horaires d’ouverture, règlement des cimetières, tarifs des concessions, coordonnées des opérateurs funéraires, registre des dispersions de cendres dans le jardin du souvenir) ;

: horaires d’ouverture, règlement des cimetières, tarifs des concessions, coordonnées des opérateurs funéraires, registre des dispersions de cendres dans le jardin du souvenir) ; Mettre à jour les informations relatives à une concession (changement d’adresse, actualisation d’un numéro de téléphone, personnes à contacter) en contactant directement la Ville de Besançon ;Cet outil permet également de valoriser l’important patrimoine funéraire existant à Besançon (mise en valeur des sépultures présentant un intérêt historique ou architectural).

Entretien et travaux dans les cimetières

Chaque année, ce sont près de 10 000 heures d’entretien qui sont consacrées à la gestion des cimetières. La direction Biodiversité et Espaces verts applique une gestion favorable à la biodiversité. Des allées minérales sont végétalisées, des fleurs sauvages sont semées, contribuant ainsi à la lutte contre les îlots de chaleur et à la présence d’insectes pollinisateurs. Ces méthodes, qui profitent à la santé publique, sont mises en place dans le respect des lieux de recueillement.

Des zones de tri des déchets verts ont également été installées dans tous les cimetières de la ville, permettant aux usagers de séparer les matières plastiques des végétaux et du terreau. Les déchets verts sont ensuite transformés en compost et utilisés dans les espaces verts. Quant aux pots, ils peuvent être récupérés par les usagers.

L’aménagement d’une zone pouvant accueillir 250 emplacements confessionnels supplémentaires ainsi qu’un nouvel ossuaire est en cours de réalisation au cimetière Saint-Claude. Les travaux seront livrés en janvier 2023.