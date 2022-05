Tickets Loisirs vacances 2022

L’été arrive, préparons-nous aux vacances et aux activités de loisirs !

Que vous optiez pour des activités encadrées ou en autonomie, en solo, en groupe ou en famille, découvrez dans ce guide de quoi agrémenter votre été et celui de vos proches : des espaces pour les tout-petits et leurs parents, des accueils de loisirs présents sur tout le territoire bisontin, des animations gratuites au plus près de chez vous, des sorties et séjours pour changer d’air, sans oublier les dispositifs d’aide.

N’hésitez pas à feuilleter ce guide et à le partager : vous y trouverez forcément une formule qui vous convient et vous ressemble, quels que soient votre âge, vos centres d’intérêt et votre budget !



Guide Loisirs et vacances pour tous (Pdf)

Retrait des tickets loisirs vacances

Le retrait des Tickets loisirs vacances se fait exclusivement sur rendez-vous auprès du Centre municipal Sancey et des quatre Maisons de quartier municipales :

5 sites de retrait

CENTRE MUNICIPAL SANCEY

27 rue Alfred Sancey – 03 81 87 80 70

LES BAINS DOUCHES BATTANT

Espace associatif & d’animation

1 rue de l’École – 03 81 41 57 58

MAISON DE QUARTIER MUNICIPALE GRETTE BUTTE

31 bis rue du Général Brulard – 03 81 87 82 40

MAISON DE QUARTIER MUNICIPALE MONTRAPON FONTAINE-ÉCU

Centre Pierre de Coubertin

1 place Pierre de Coubertin – 03 81 87 82 80

MAISON DE QUARTIER MUNICIPALE PLANOISE

Centre Nelson Mandela

13 avenue Île-de-France – 03 81 87 81 20