Tickets Loisirs vacances 2019

Avec un rythme de vie souvent effréné et source de stress, nous éprouvons tous le besoin de faire une pause et de se changer les idées de temps en temps. La Ville de Besançon vous propose de vous y aider avec les Tickets Loisirs vacances.

Ces aides, que nous voulons les plus simples et les plus adaptées possible à vos besoins, facilitent l’accès aux loisirs, aux activités sportives et aux départs en vacances, en groupe ou en famille.

Elles s’adressent à tous les Bisontins et notamment aux foyers les plus modestes ; elles offrent aussi un coup de pouce aux jeunes qui souhaitent se former aux métiers de l’animation en préparant le BAFA ou le BAFD.

Séjours enfance jeunesse en centre ou camps de vacances

Séjours enfance jeunesse dans une famille

Séjours familiaux

Accueil de loisirs

Sports

Jeunes BAFA

Jeunes BAFD

