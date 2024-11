Séminaire « Agir en Réseau Les Relais Santé »

La Direction Santé Publique vous invite au séminaire : « Agir en Réseau : Les Relais de la Santé » le Mardi 10 décembre, de 14h à 17h, à la Maison de quartier Montrapon.

Au programme, tables rondes, ateliers et temps convivial avec « goûter santé ». Explorer des thématiques de santé actuelles et leurs recommandations ; Découvrir des outils ludiques à intégrer dans vos pratiques ; Échanger avec des professionnels d’horizons variés qui accompagnent des publics diversifiés ; Identifier des actions de prévention et de nouveaux partenariats.

Programme

Atelier prévention des écrans

Aborder des repères et des recommandation sur l’usage des écrans. Explorer des stratégies et des supports d’intervention.

Animé par : Promotion Santé BFC

Lieu : Maison de quartier Montrapon

Horaires : 14h – 14h45

Durée : 45 minutes

Inscription

Atelier activité physique – lutte contre la sédentarité

Mobiliser les publics sur des activités de la vie quotidienne pour lutter contre la sédentarité. Favoriser la conscience et la connaissance de soi.

Animé par : Animateur sportif maison de quartier + professionnel Direction Santé Publique

Lieu : Maison de quartier Montrapon

Horaires : 14h – 14h45

Durée : 45 minutes

Inscription

Atelier santé mentale :

Aborder les représentations autour de la santé mentale. Développer des repères pour mieux orienter les publics auprès de structures adaptées.

Animé par : Contrat Local de Santé Mentale

Lieu : Maison de quartier Montrapon

Horaires : 14h – 14h45

Durée : 45 minutes

Inscription

Atelier alimentation – goûter :

Visite de la cuisine pédagogique. Aborder les repères et recommandations autour du goûter de façon ludique.

Animé par : diététicienne de la Direction Santé Publique

Lieu : cuisine pédagogique Maison de quartier Montrapon

Horaires : 14h-14h45

Inscription

Temps plénière de 15h à 17h :

Aborder les enjeux et les représentations autour de la santé.

Tables rondes concernant la mise en place d’action de diverses partenaires, s’inscrivant dans la démarche de réseau des relais de la santé.

17h temps convivial avec « goûter santé »