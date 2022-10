Révolution végétale !

Entièrement réhabilitée en 2005, la Place de la Révolution est devenue presque entièrement minérale. Cette caractéristique s’est révélée problématique face aux températures estivales de plus en plus élevées et a fait de cette place l’un des principaux îlots de chaleur de la boucle bisontine. Apporter de l’ombre, implanter de nouveaux mobiliers, mettre en valeur les façades des bâtiments historiques… La plantation d’arbres sur la Place de la Révolution permettra de concilier les usages avec les enjeux environnementaux. L’objectif : que la Place de la Révolution redevienne un lieu de vie pour toutes et tous quel que soit le temps ou les événements prévus ! Tout cela, c’est en concertation avec l’ensemble des habitants de Besançon et des acteurs de la place, que nous souhaitons la repenser.

Les grandes étapes du projet

Depuis mai 2022 : La Direction Biodiversité et Espaces Verts, pilote du projet, va à la rencontre des différents acteurs de la Place afin de recenser les contraintes d’usages (Commerçants, exposants, habitants, riverains, bisontins, visiteurs, services de la collectivité, services de l’Etat, DRAC (ABF, archéologie)…

Le 21 octobre 2022 : Réunion de lancement de la concertation. À cette occasion la Maison du projet, située dans le MBAA, sera inaugurée et présentée, et la plateforme ateliers citoyens sera mise en ligne et accessible à toutes les personnes souhaitant participer !

Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent d’ores et déjà s’inscrire à l’adresse suivante :

atelierscitoyens.besancon.fr

De novembre à mars 2023 : Ateliers grand public de co-conception.

Mars 2023 : Propositions d’esquisses programmatiques sur la base des éléments recueillis pendant la concertation et mise au vote des citoyens.

Avril / mai 2023 : Présentation du projet sélectionné.

Été / Hiver 2023 : Réalisation des travaux de génie civil (Travaux réalisés en plusieurs phases pour ne pas nuire à la tenue des différentes manifestations d’ores et déjà programmées / Fouilles archéologiques probables).

Janvier / Février 2024 : Plantation de la place.

Une présence historique des arbres

Place du Puits du Marché au Moyen Âge, Place Neuve au XVII e siècle, Place Labourey ou encore Place de l’Abondance… depuis 1904, nous la connaissons sous le nom de Place de la Révolution, mais les Bisontins lui préfèrent toujours le nom de place du Marché. Elle n’a émergé que progressivement dans le paysage bisontin, en passant d’une ruelle à une place par la démolition progressive de plusieurs îlots. Une constante, jusqu’en 2002, la présence importante des arbres.

Un des principaux îlots de chaleur de la boucle

Réhabilitée en 2005, afin de fermer son accès aux automobilistes et de retrouver sa fonction de place piétonne, la Place de la Révolution est devenue presque entièrement minérale.

Ces dernières années, cette caractéristique s’est révélée problématique face aux températures estivales de plus en plus élevées. La Place de la révolution a en effet été identifiée comme un des principaux îlots de chaleur de la boucle bisontine.

En raison de son manque de fraicheur et d’équipements, la place est désertée par les promeneurs en dehors des temps de manifestations qu’elle peut accueillir..

Des arbres pour répondre aux besoins des citoyens et aux enjeux environnementaux

Face au changement climatique, l’urgence d’adapter nos modes de vie et nos infrastructures est désormais incontestable.

La solution durable, écologique et économique pour apporter de la fraicheur dans l’espace urbain vient du végétal.

Sur la place de la Révolution, la plantation d’arbres en pleine terre permettra de profiter de l’ombre qui lui manque tant aujourd’hui. Cette canopée, offrira à voir la place différemment, avec une mise en valeur des façades des bâtiments historiques à travers une mise en scène de l’espace.

La végétalisation de la place permettra également l’implantation de nouveaux mobiliers : une belle opportunité de concilier les usages avec les enjeux environnementaux.

Une évolution à défaut d’être une révolution

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui réglemente les travaux dans le centre ancien, prévoit de conserver un caractère minéral à la place. Pour répondre à cette exigence, l’approche consistera à étudier la meilleure manière de végétaliser la place tout en conservant l’intégrité de l’aménagement réalisé il y a quelques années.

Il est en effet possible de retirer les pavés pour préparer les fosses de plantation, planter, puis réinstaller les pavés autour des plantations.

Il n’est donc pas question de révolutionner la Place mais de la faire évoluer, en prenant en compte les impératifs liées à ses différentes fonctions : Tramway, marché, manifestations, commerces

Un projet et des ambitions à définir ensemble

Une fois ces objectifs posés, c’est en concertation avec l’ensemble de ses usagers, que la Ville souhaite repenser la place. Aujourd’hui rien n’est dessiné. Seule une question est posée:

Que manque-t-il à la Place de la Révolution pour lui rendre sa fonction de place publique, la rendre plus accueillante et plus vivable?

Tous les acteurs et utilisateurs de la Place seront invités à se saisir du projet à travers deux prismes :

Un travail de mémoire, pour réécrire ensemble l’Histoire de la place

Un partage de ses ambitions pour la Place de demain

Le 24 mai dernier, le Conseil des Sages a pu participer à une première séance de travail autour de ce projet.

Coup d’envoi de cette concertation, vendredi 21 octobre prochain à 18h, les bisontins sont invités à une présentation publique du projet, au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie. À cette occasion, la maison du projet ouvrira ses portes et montrera à voir, entre autres, une maquette de la Place, réalisée par les services, qui évoluera au rythme de l’avancée du projet.

S’en suivront toute une série de rendez-vous pour participer à la réflexion, partager ses souvenirs et son avis. La consultation sera également accessible sur la plateforme Ateliers citoyens jusqu’au 4 décembre.