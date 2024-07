Réouverture partielle au public de la forêt de Chailluz

Dans la nuit du 20 au 21 juillet, de très forts vents ont touché Besançon, avec ponctuellement des vents largement supérieurs à 90km/h constituant par secteur un effet de tornade.

Plusieurs secteurs de la forêt communale ont été impactés, notamment en forêt de Chailluz. Après un premier état des lieux, et afin d’assurer la sécurité du public, la fermeture temporaire de la forêt de Chailluz et l’annulation des accueils de loisirs ont été décidé.

Depuis 10 jours, l’équipe de bucherons municipaux est à pied d’œuvre pour dégager les routes et chemin forestiers et sécuriser les parkings et sentiers (dégagement des bois au sol, élagage des branches menaçantes).

Ce premier travail nous permet aujourd’hui de rouvrir partiellement la forêt de Chailluz, à compter de 13h ce mercredi 31 juillet et de reprendre les accueils de loisirs (Vital’Chailluz et MJC Palente).

Des rondes de surveillance par la Police Municipale, en lien avec l’Office National des forêts seront effectuées afin de sensibiliser les usagers de la forêt au respect des secteurs fermés au public ainsi qu’au règlement des espaces naturels et forestier communaux.

La zone la plus impactée, délimitée en lien avec l’Office National des Forêts, présente toujours un risque fort de chute d’arbres et/ou branches. En conséquence, ce secteur reste interdit au public.

L’accès et la circulation des piétons, cyclistes et de tous véhicules, motorisés ou non, sont rétablis uniquement au hameau des Grandes Baraques, sur les sentiers, routes forestières et parkings situés au nord du chemin du Maupertuis et à l’est de la route forestière des Chapelets.

Maintien de la fermeture de la forêt de Bregille

La colline de Bregille a également subi des dommages forestiers et matériels pour certains riverains. Les premiers constats sont réalisés et la sécurisation du parcours santé sera engagée dans les prochains jours. La date de réouverture fera l’objet d’une prochaine communication.