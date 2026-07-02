Rapport Développement Durable de la Ville de Besançon

Le rapport annuel de développement durable rend compte du travail engagé par la collectivité, ses services et ses partenaires au cours de l’année écoulée. Il présente des actions concrètes, des indicateurs, des avancées, mais aussi les défis qui demeurent pour notre ville.

Au-delà, en s’appuyant sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU et la déclinaison d’indicateurs locaux, ce rapport constitue un outil d’évaluation de nos politiques publiques permettant de mesurer la contribution de notre territoire à la stratégie internationale de développement durable Agenda 2030 de l’ONU.

Les actions et démarches bisontines réalisées en 2025 sont présentées en fonction de leur contribution aux 42 objectifs locaux de développement durable (OLDD) que la Ville de Besançon a adoptés. Afin de mesurer d’une année à l’autre l’avancement vers ses objectifs, des indicateurs chiffrés ont été choisis pour chacun d’eux. Pour chaque OLDD, le document expose visuellement en quoi nos objectifs locaux répondent à ceux définis par l’ONU. Par ailleurs dans une volonté de cohérence et de facilité de présentation, ces OLDD sont eux-mêmes rattachés aux 5 finalités du développement durable :

Changement climatique

Biodiversité et ressources naturelles

Cohésion sociale et solidarité

Épanouissement des êtres humains

Consommation et production responsables

Rapport annuel Développement Durable 2025 (Pdf, 7 Mo)