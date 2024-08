Programme des activités des Maisons de quartier municipales – Saison 2024/2025

Les structures de quartiers municipales et associatives bisontines vous proposent d’innombrables activités de loisirs tous publics, mais aussi de multiples services d’accompagnement et de soutien, dont beaucoup sont gratuits et accessibles à tous.

N’hésitez pas à les contacter, il y en a forcément une près de chez vous !

Demandez le programme

Découvrez le programme d’activités des Maisons de quartier municipales qui réunit l’intégralité de l’offre des quatre structures et vous permettra de trouver l’activité que vous recherchez, pour vous-mêmes comme pour tous les membres de votre famille.

Programme 2024/2025 des activités des Maisons de quartier municipales (Pdf)

Bonne saison 2024-2025 à tous dans vos maisons de quartier !

Plus d’infos sur les Maisons de quartier Structures municipales et associatives