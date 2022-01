Pic de pollution : Alerte qualité de l’air

Le seuil d’alerte Pollution a été déclenché ce vendredi 14 janvier par la Préfecture du Doubs.

Les conditions météorologiques sont en effet favorables à l’accumulation des particules fines dans l’atmosphère, engendrées par les émissions liées au chauffage et trafic routier.

Compte-tenu des prévisions, la situation devrait se dégrader pour la journée de demain, samedi 15 janvier.

Pour plus d’informations sur la qualité de l’air, consulter les données en direct sur : www.atmo-bfc.org

Pour inciter les Grand Bisontin.e.s à privilégier les transports en commun et les mobilités douces afin de limiter la circulation des véhicules, Grand Besançon Métropole a décidé de rendre le réseau Ginko gratuit ce samedi 15 janvier (lignes urbaines et périurbaines) ; gratuité reconduite si besoin durant toute la durée du pic de pollution.

Cette gratuité concerne les bus, trams et cars toute la journée (du début à la fin de service). Les valideurs billettiques sont configurés pour ne décompter aucun Pass voyage, même en cas de présentation d’une carte.

Les parking-relais seront en libre accès, avec l’ouverture des barrières, pour faciliter l’utilisation des transports en commun.

Plus d’infos sur www.ginko.voyage