Participez aux rencontres citoyennes du PLUi

L’avenir de votre territoire vous intéresse ? Vous avez un projet de construction, d’extension ? Vous souhaitez plus de commerces de proximité ? Vous rapprocher de votre lieu de travail ?

Venez vous informer et partager vos besoins !

Entre le 22 juin et le 12 juillet, 8 réunions publiques participatives seront organisées sur l’ensemble du territoire.

22 juin – 19h | Saint-Vit, Salle des fêtes

24 juin – 18h | Pirey, Centre polyvalent

25 juin – 10h | Besançon, salle Jean Zay

29 juin – 19h | Saône, Espace du Marais

1 er juillet – 18h | Besançon, Palais des sports

8 juillet – 18h | Thise, Salle des fêtes

11 juillet – 20h | En visioconférence, lien d’accès dès le 4 juillet sur plui.grandbesancon.fr

12 juillet – 19h | Besançon, Salle Courbet

30 minutes en amont de chaque rencontre citoyenne, les équipes vous accueillent avec un espace d’information et de participation !

Au programme de ces rencontres

Informez-vous sur l’état d’avancement du PLUi et venez découvrir de manière interactive les premiers éléments de diagnostic. Sur la base de ces éléments, vous serez alors invités à échanger et partager vos besoins et attentes en termes d’habitat et de cadre de vie.

Votre participation permettra d’enrichir le diagnostic en cours et donnera des perspectives pour la prochaine étape : la définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.