Modification du protocole sanitaire au sein des écoles

Afin de répondre à l’évolution de la situation épidémique de covid-19, le protocole sanitaire des écoles de premier degré a été modifié. Les nouvelles consignes portent essentiellement sur l’organisation de la restauration scolaire.

Dans ce contexte, la Ville de Besançon a choisi de trouver un équilibre entre le bien-être des enfants (maintien de repas chauds) et le respect des consignes sanitaires. Ce choix amène la collectivité à assumer de nouvelles dépenses mais également à organiser d’importants changements dans la moitié des 58 restaurants scolaires.

Ainsi, afin de limiter les échanges physiques et garantir la traçabilité des contacts, les enfants d’écoles élémentaires mangeront chaque jour à la même table, avec les mêmes enfants de leur classe.

Pour les élèves de maternelle, cette mesure sera mise en place là où cela sera possible, en veillant à garantir un non brassage entre les groupes périscolaires. Le port du masque reste non obligatoire pour les élèves de maternelle.

Les espaces seront aménagés de manière à rechercher la plus grande distanciation possible entre les élèves. Les tables du réfectoire seront nettoyées et désinfectées après chaque service.

Les adaptations seront mises en place progressivement à partir de lundi 25 janvier, au fur et à mesure de la concrétisation des recrutements, de la mobilisation de la réserve sanitaire municipale et des aménagements techniques.

Par ailleurs, la Ville de Besançon ajustera ses activités sportives périscolaires lorsque les consignes propres aux accueils collectifs de mineur seront dévoilées.

Enfin, les nouvelles inscriptions à l’accueil périscolaire du midi sont suspendues au moins jusqu’aux vacances de février.