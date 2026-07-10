L’été à Besançon

Sport, culture, loisirs, moments récréatifs… Cet été, Besançon propose une large palette d’activités pour tous les publics. Entre découvertes, animations et temps de partage, la ville vit au rythme d’une saison estivale dynamique et conviviale.

Vital’Été

La Ville de Besançon, ses partenaires et plusieurs clubs locaux vous invitent à découvrir toutes sortes d’activités sportives, culturelles, éducatives et artistiques dans une ambiance conviviale.

Deux sites, Malcombe et Chailluz, vous accueillent gratuitement du 6 juillet au 22 août et ce, quel que soit votre âge (de 2 à 99 ans).

À la Malcombe : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h.

À Chailluz : du mardi au samedi de 14h à 18h30.

Des activités vous seront également proposées des activités autour de la vie de la forêt, de l’environnement et du développement durable. Ainsi, la traditionnelle Fête Forêt’N à Chailluz, du 7 juillet au 22 août (sauf dimanches et lundis), vous invite à des balades naturalistes, des rencontres avec des spécialistes, des jeux, des ateliers découverte ; de même, la Petite École dans la Forêt offre ses jardins pour des activités ludiques, pédagogiques et familiales.

Vital’Été c’est aussi :

Une offre complémentaire pour vous faire profiter d’activités sportives en milieu spécifique : Vital’équestre et Vital’nautique.

C’est encore :

Vital’outdoor : programme inédit à ciel ouvert, d’initiation à différentes disciplines sur l’eau (aviron, canoë-kayak) ou sur terre (VTT, tir à l’arc, trail, boomerang) du 15 au 31 juillet (9h30 à 12h30 et 16h à 19h)

• Des soirées tournois les mercredis à la Malcombe (pétanque, beach volley, badminton, tir à l’arc, futsal (19h à 21h)

• Un rendez-vous avec l’association astronomique de Franche-Comté pour la soirée spéciale d’observation de l’éclipse solaire mercredi 12 août (19h à 21h)

Infos pratiques :

Toutes les activités sont gratuites et se font sur inscription. Les enfants de moins de 8 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent. N’oubliez pas de vous munir d’une tenue adaptée pour le sport ! (chaussures souples, plates et fermées indispensables)

Quartiers d’été

Les Maisons de quartier de Besançon proposent de nombreuses animations gratuites pour tous. Parmi les temps forts : ateliers, jeux, sports, spectacles, cinéma de plein air, sorties et fêtes de quartier. Destinées aux familles, aux enfants et aux jeunes, ces activités favorisent les rencontres, les loisirs et la convivialité tout au long des vacances.

Découvrez le programme de Battant, de la Grette-Butte, de Montrapon Fontaine-Ecu, de Planoise et de Saint-Claude, ainsi que :

À la Citadelle

La Citadelle de Besançon animera l’été avec une programmation culturelle variée mêlant magie, musique et cinéma en plein air.

Parmi les temps forts figurent la Nuit de l’Illusion (8 juillet), le festival Panorama Sonore (9 juillet) et les séances de cinéma en plein air du 16 juillet au 27 août autour du thème « Voyages, Voyageurs ». Une invitation à la découverte et à l’évasion dans un cadre exceptionnel.

Du côté des musées

Au Musée du Temps, le public pourra découvrir l’exposition consacrée à l’horloge d’Amédée Bernardi à travers des visites et ateliers autour des automates et du calendrier perpétuel. S’ajoutent des matinées bien-être, des ateliers de sculpture sur bois et des visites consacrées à la famille Granvelle.

Au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, les animations permettront d’explorer les collections sous un angle ludique : ateliers de dessin, modelage, mosaïque, moulage, découverte de l’Égypte ancienne, initiation aux hiéroglyphes, visites architecturales du musée et parcours adaptés aux tout-petits.

Patrimoine historique…et estival !

Besançon, ville d’art et d’histoire propose en juillet des ateliers Patrimoine en famille pour découvrir autrement l’architecture et l’histoire de Besançon. Cette série d’ateliers créatifs s’inspire du patrimoine urbain : végétaux sculptés, gravure, mascarons, créatures des fontaines ou encore architecture pour les plus jeunes. Des tout-petits aux adultes, chacun trouvera son bonheur grâce à des animations adaptées à tous les âges : 0-3 ans, 4-6 ans, 7-14 ans et adultes !

Avec cette programmation foisonnante portée par les associations, les institutions culturelles et les acteurs locaux, Besançon confirme une nouvelle fois son dynamisme estival. L’occasion de découvrir, partager et profiter pleinement de l’été.