Journée sans voiture, samedi 25 septembre

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité qui met cette année à l’honneur la thématique du sport-santé, la Ville de Besançon organise une journée sans voiture pour célébrer les mobilités alternatives.

Elle accompagne le 3e temps du festival Grandes Heures Nature qui se tiendra à Chamars et mettra en avant les thématiques du sport-santé, des mobilités, et de l’écotourisme.

À cette occasion, le ticket journée Vélocité sera gratuit, et le réseau Ginko fonctionnera normalement (hors ligne 8 déviée) en proposant un tarif à 2 € la journée.

L’accès aux parkings en ouvrage sera assuré.

Piétons, cyclistes, usagers des transports en commun : venez déambuler sur les festivals et flâner au coeur du centre-ville piéton !

Centre-Ville / Battant – Rues fermées à la circulation

Samedi 25 septembre de 11 h à 22 h

Mise en impasse des rues suivantes le 25/09/2021, de 11h à 21h :

QUAI DE STRASBOURG au droit du carrefour à feux avec le PONT

ROBERT SCHWINT, l’AVENUE FOCH et l’AVENUE D’HELVETIE

RUE BATTANT au droit de la RUE DE RONDE DU FORT GRIFFON

PLACE BATTANT sur le parking Battant au niveau de la sortie sur la RUE DE RONDE DU FORT GRIFFON

RUE RICHEBOURG au droit du N°2

RUE LEON DEUBEL au droit de l’AVENUE SIFFERT

RUE D’ARENES au droit de la RUE DE PORT CITEAU

RUE GENERAL LECOURBE au droit de la RUE CHARLES NODIER

RUE MEGEVAND au droit de la RUE DE L’ORME DE CHAMARS

RUE PASTEUR au droit de la RUE DU LYCEE

RUE CLAUDE POUILLET au droit de la borne d’accès après le parking du Passage Pasteur

AVENUE ELISEE CUSENIER au droit de la RUE JEAN PETIT

RUE GUSTAVE COURBET au droit de la borne d’accès depuis l’AVENUE ELYSEE CUSENIER

RUE DE LA REPUBLIQUE au droit de la RUE PROUDHON

RUE DE LORRAINE au droit de la RUE D’ALSACE

RUE D’ALSACE au droit de la RUE DE LORRAINE

RUE BERSOT au droit de la borne d’accès depuis l’AVENUE GAULARD

RUE GENERAL SARRAIL au droit de l’AVENUE ARTHUR GAULARD

RUE RIVOTTE au droit de l’école élémentaire Rivotte

La circulation des véhicules est interdite le 25/09/2021, de 11h à 21h :

QUAI DE STRASBOURG

RUE BATTANT dans sa partie comprise entre la PLACE JOUFFROY D’ABBANS et la RUE DE RONDE DU FORT GRIFFON

RUE DU PETIT BATTANT

GRAPILLE DE BATTANT

RUE CHAMPROND

RUE MAYENCE

RUE DE LA MADELEINE

RUE FRERES MERCIER

RUE RICHEBOURG

RUE LEON DEUBEL

RUE DU PETIT CHARMONT

RUE DU GRAND CHARMONT

RUE DU SECHAL

RUE DE VIGNIER

RUE DE L’ECOLE

RUE MARULAZ

RUE GRATTERIS

RUE THIEMANTE

RUE D’ARENES dans sa partie comprise entre la RUE DEPORT CITEAU et la RUE DE LA MADELEINE

QUAI VEIL-PICARD dans sa partie comprise entre le PONT BATTANT et la RUE DE PORT CITEAUX

GRANDE-RUE

RUE DES GRANGES

RUE MONCEY

RUE MORAND

RUE DU CLOS SAINT AMOUR

RUE LEONEL DE MOUSTIER

RUE D’ALSACE dans sa partie comprise entre la RUE LEONEL DE MOUSTIER et la RUE DE LORRAINE

RUE DE LORRAINE dans sa partie comprise entre la RUE D’ALSACE et la RUE PROUDHON

RUE BERSOT dans sa partie comprise entre la RUE D’ALSACE et la RUE DES GRANGES

RUE PROUDHON dans sa partie comprise entre la RUE BERSOT et la RUE DE LA REPUBLIQUE

RUE DE LA REPUBLIQUE dans sa partie comprise entre la RUE PROUDHON et la GRANDE RUE

RUE GAMBETTA dans sa partie comprise entre la RUE DES GRANGES et la RUE PROUDHON

RUE GUSTAVE COURBET

RUE JEAN PETIT

PASSAGE PIERRE ADRIEN PARIS

RUE CLAUDE GOUDIMEL

RUE LUC BRETON

RUE PASTEUR

RUE D’ANVERS

RUE EMILE ZOLA

RUE CLAUDE POUILLET dans sa partie comprise entre la borne d’accès et la GRANDE RUE

RUE DU LOUP

RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU

RUE MEGEVAND

RUE HUGUES SAMBIN

RUE DU PALAIS DE JUSTICE

RUE DE LA PREFECTURE

RUE GRANVELLE

RUE DE LACORE

RUE MAIRET

RUE DE LA BIBLIOTHEQUE

RUE CHIFFLET

RUE RONCHAUX

RUE DE LA VIEILLE MONNAIE

RUE DU CHAPITRE

RUE DU CINGLE

RUE DU PALAIS

RUE FUSILLES DE LA RESISTANCE

RUE DE LA CONVENTION

RUE ERNEST RENAN

SQUARE CASTAN

RUE VICTOR HUGO

PLACE VICTOR HUGO

RUE DES MARTELOTS

RUE PECLET

RUE RIVOTTE dans sa partie comprise entre l’école élémentaire Rivotte et la RUE PECLET

RUE DE PONTARLIER

RUE GENERAL SARRAIL

Par dérogation, cette disposition ne s’applique pas aux véhicules de police, véhicules de secours et véhicules de soins à domicile, véhicules des professionnels de santé en consultation, les véhicules des personnes PMR possédant le carte CMI, les taxis, les autocars de tourisme, les navettes GINKO, les véhicules accédant aux hôtels, les véhicules des professionnels du marché PLACE DE LA REVOLUTION, les véhicules des exposants de la brocante PLACE PASTEUR, les véhicules circulant dans le cadre de l’organisation du Festival International de Musique 2021, les véhicules de l’organisation de la manifestation festive place du Huit Septembre « Tour prend garde », les véhicules de l’organisation de la manifestation festive square St Amour « Cré anime Sherlock Holmes ».