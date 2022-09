Impacts de la grève du 15 septembre 2022 dans les accueils périscolaires

Jeudi 15 septembre 2022, certains accueils périscolaires seront fermés du fait d’un mouvement de grève national et local dans la fonction publique territoriale.

Les navettes pour les élèves des écoles Bregille et Près de Vaux et des écoles maternelle et élémentaire Tristan Bernard ne circuleront pas..

Informations mises à jour le 13 septembre 2022