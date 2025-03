Immersion dans les aménagements des espaces publics

C’est dans les choix d’aujourd’hui que se façonne la ville de demain.

L a Ville a engagé une vaste transformation de ses espaces publics dans tous les quartiers.

Pour que tous, habitants, visiteurs, touristes, puissent profiter des places, des parcs et des rues, au gré de leurs déambulations ou de leurs activités. Mêlant fraîcheur, convivialité et sécurité, ces aménagements ont plusieurs intérêts : ils apportent des îlots de fraîcheur et gèrent mieux les eaux de pluie, tout en offrant la possibilité de se reposer sur les bancs et les « assis-debout » du mobilier urbain. Ou de flâner, tout simplement, en découvrant de nouveaux usages de nos rues.

Et peut-être surtout, de redonner toutes les conditions du vivre ensemble.

Exposition photos à découvrir sur la façade de la Mairie (Esplanade des Droits de l’Homme). Vous pouvez également découvrir la carte interactive des réalisations : www.besancon.fr/espaces-publics

De nombreux réaménagements d’espaces publics ont été conduits en concertation avec les Bisontins et les Bisontines, consultés via la plateforme de démocratie participative mise en place par la Ville. Pour partager votre avis sur les projets actuellement soumis à consultation, rendez-vous sur : atelierscitoyens.besancon.fr.