Forêt de Chailluz : les travaux de sécurisation se poursuivent

En juillet dernier, une tempête avec des vents à plus de 100 km/h balayait la forêt de Chailluz, impactant près de 5 000 m3 de bois. Ce constat imposait alors la fermeture temporaire du secteur le plus touché et des travaux de sécurisation. Depuis août dernier, 2 366 arbres ont été traités (soit 85% de l’emprise à traiter) et 1 300 tonnes de petits bois ont été récoltées et livrées en usines.

Cette avancée est notable, mais les dangers liés à la chute d’arbres et de branches sont toujours d’actualité. Et malgré une communication et un barriérage sur place, des promeneurs s’introduisent encore dans ce secteur, ralentissant le travail d’abattage et de façonnage des bucherons. Ainsi, face au non-respect de l’interdiction de pénétrer, la Police municipale et l’ONF augmenteront leurs rondes et si nécessaire, procéderont à des verbalisations.

La Ville de Besançon rappelle que les trois quart de la forêt de Chailluz restent accessibles aux usagers, soit 1 350 hectares de périmètre sécurisé. En attendant la réouverture de la forêt prévue le 15 mars prochain, les promeneurs sont invités à découvrir des secteurs moins connus et tout aussi agréables : Fontaine des Acacias, ancienne chapelle St-Jean Gulf…