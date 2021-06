Appel à candidature : Fonds exceptionnel d’acquisition d’oeuvres

Le contexte sanitaire conduit la Ville de Besançon à accroitre les dispositifs de soutien aux arts plastiques. La constitution d’un Fonds Exceptionnel d’acquisition d’oeuvres a été actée par le Conseil Municipal lors de la séance du 10 décembre 2020.

Ce fonds de soutien vise à soutenir et relancer la vie artistique et culturelle locale en apportant une aide exceptionnelle aux artistes plasticien·ne·s professionnel·le·s. Ce fonds, doté d’un budget exceptionnel de 50 000 euros, permettra l’acquisition d’oeuvres d’artistes plasticien·ne·s professionnel·le·s et la constitution d’une collection publique qui sera ensuite exposée dans des lieux divers (écoles, maisons de quartier, EPHAD, hôpitaux…).

Le choix des oeuvres se fera sur présentation d’un dossier et sur décision d’un comité de sélection, composé d’élu·e·s, de professionnel·le·s de la culture et/ou des arts plastiques et de représentants de la société civile.

La gestion et la valorisation du fonds d’oeuvres ainsi constitué sont confiées à la Direction des musées du Centre.

Modalités d’acquisition

Ce fonds d’acquisition doit permettre la constitution d’une collection publique cohérente qui soit le reflet de la création à Besançon. Il s’adresse donc aux artistes plasticien·ne·s professionnel·le·s résidant et/ou travaillant dans le Grand Besançon.

Pour garantir la cohérence du fonds ainsi constitué, les oeuvres proposées devront répondre aux thématiques suivantes : la place des femmes, la transition écologique, le monde du travail et ses mutations.

La procédure d’acquisition concerne des oeuvres déjà existantes ou des créations.

Le fonds est doté d’un budget global d’acquisition de 50 000 euros. Le montant accordé à chaque artiste ne pourra excéder 3 000€ net. Cependant, si le nombre de candidat·e·s ou d’artistes retenu·e·s ne permet pas d’utiliser l’ensemble de la somme allouée, il pourra être proposé d’acquérir plusieurs oeuvres d’un·e même artiste ou de relancer l’appel à candidature.

Le dossier de candidature est à renvoyer au plus tard le 30 juin 2021 inclus.

Télécharger le règlement de cet appel à candidature (Pdf)