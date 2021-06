Fête de la musique 2021

En raison de la crise sanitaire, la Ville de Besançon et Le Bastion organiseront le 21 juin prochain la fête de la musique dans une version adaptée aux directives gouvernementales. Les rassemblements de plus de dix personnes étant interdits sur l’espace public jusqu’au 30 juin, tous les concerts impromptus de musiciens, notamment amateurs ne seront pas autorisés sur la voie publique.

La Ville de Besançon a fait le choix de maintenir la manifestation, malgré la perte de spontanéité et son format contraint. Par conséquent, la fête de la musique aura lieu cette année en sites clos, sur réservation, avec public assis, masqué et distancié afin d’assurer la protection des publics, des artistes et des organisateurs.

Les associations Le Bastion, Le Citron Vert, Le Collectif Haiku (avec l’association Exir), Uppertone et l’ASEP, ont imaginé une programmation éclectique sur plusieurs sites. La Citadelle et le musée des beaux-arts et d’archéologie ont également prévu une programmation dans leurs murs. La Rodia offrira une soirée de concerts sur sa terrasse.

Le programme et les réservations sont ouvertes sur : sortir.besancon.fr

Aussi, pour la première fois à Besançon, sept écoles bénéficieront de la venue de musiciens dans leurs établissements en journée, pour des petits concerts. Ces temps forts seront destinés aux scolaires, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur dans les écoles.

Les questions relatives à la fête de la musique peuvent être adressées par mail à fete.musique.2021@besancon.fr, par téléphone en contactant la direction Action Culturelle de la Ville de Besançon au 03 81 61 51 01 ou Le Bastion au 03 81 81 31 12.