Fermetures temporaires de secteurs forestiers bisontins

Suite aux épisodes d’orage et de vents forts survenus entre le 20 et le 21 juillet, la Ville de Besançon a décidé la fermeture temporaire de la forêt de Chailluz et de certains secteurs forestiers et de nature de la colline de Bregille. Ces fermetures ont lieu en raison des risques pour la sécurité des personnes par chute d’arbres ou de branches, et la nécessite de sécuriser la forêt.

A compter du 22 juillet 2024 :

l’ accès et la circulation des piétons, cyclistes et de tous véhicules, motorisés ou non, sont strictement interdits en forêt de Chailluz . Toutes les activités estivales sont suspendues jusqu’à la levée de ces interdictions.

l'accès et la circulation des piétons sont strictement interdits sur le parcours sportif de Bregille, l'accès et la circulation des piétons, cyclistes et de tous véhicules, motorisés ou non, sont strictement interdits sur les chemins d'accès au parcours sportif de Bregille, sur le Chemin des Verjoulots sur la voie forestière menant au Grand Désert et sur les espaces naturels et boisés du Grand Désert.

Ces mesures seront levées après sécurisation complète des secteurs forestiers.