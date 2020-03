Elections municipales : organisation des bureaux de vote suite à la propagation du Covid-19

Les dimanches 15 et 22 mars prochains se tiennent les élections municipales. La Ville de Besançon met en place une organisation des bureaux de vote dans le strict respect de ces consignes afin de permettre aux bisontins d’exercer dans les meilleures conditions leur droit de vote.

Ainsi, en termes d’hygiène et de « gestes barrières » :

Le nettoyage des mains sera possible sur place, avant et après les opérations de vote (savon et point d’eau), ainsi que pour les membres des bureaux de vote et les scrutateurs au dépouillement en fin de journée ;

Les électeurs pourront porter un masque à retirer seulement pour vérifier leur identité ;

Les électeurs pourront signer la liste d’émargement avec leur stylo personnel (bleu au premier tour et noir au second) ;

Les règles d’hygiène seront rappelées par affichage.

Néanmoins, la Mairie incite les électeurs à prendre leurs précautions si ces produits d’hygiène ne peuvent pas être distribués en quantité suffisante (suite aux difficultés d’approvisionnement et à la priorité donnée au personnel soignant).

De plus, des mesures seront prises par les présidents de bureau afin de limiter la promiscuité prolongée en période d’affluence, tel qu’un possible marquage au sol pour définir une distance suffisante entre les électeurs. Par ailleurs, lorsque les lieux le permettent, les isoloirs seront placés de manière à ce que l’électeur ne soit pas obligé de tirer le rideau pour être à l’abri des regards. Enfin, les lieux de vote (particulièrement les écoles) seront nettoyés avant et après le scrutin.

En cas d’affluence, la priorité sera donnée aux personnes âgées de plus de 70 ans.

Fermeture du Grand Kursaal au public dimanche 15 mars

En application des consignes de précaution et des recommandations des autorités de l’Etat face à la crise sanitaire que nous traversons et suite aux annonces du Premier Ministre, le Maire de Besançon a décidé exceptionnellement de fermer au public le Grand Kursaal dimanche 15 mars, notamment pour la présentation des résultats des élections municipales.

Ils seront disponibles au fur et à mesure du dépouillement des bureaux de vote à partir de 20 heures en direct sur le site internet de la Ville de Besançon.

Le bureau de vote salle Proudhon au Kursaal restera ouvert normalement toute la journée.

Les journalistes pourront quant à eux se présenter au Kursaal dans la salle presse réservée.