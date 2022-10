Devenez agent recenseur

À quoi sert le recensement de la population ?

Il s’agit de calculer le nombre d’habitants de la Ville et de voir les évolutions démographiques pour adapter au mieux les offres de services et pour permettre de calculer les dotations d’État aux collectivités.

Quand aura lieu la campagne de recensement 2023 ?

La campagne se déroulera du 19 janvier au 25 février 2023.

Est-ce que tous les logements sont recensés ?

Non. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, un tirage au sort a lieu pour retenir un nombre représentatif logements qui seront recensés lors de la campagne sur toute la ville.

Qui peut devenir agent recenseur ?

Il faut avoir entre 18 et 67 ans, s’engager à suivre une formation de deux demi-journées dispensées par l’INSEE. La personne est recrutée par voie contractuelle par la mairie.

Quel est le rôle d’un agent recenseur ?

Dans un premier temps, l’agent est formé début janvier aux techniques du recensement par deux demi-journées et doit faire une tournée de reconnaissance de son secteur entre ces deux périodes de formation.

Une fois la formation effectuée, l’agent obtient une habilitation et reçoit une carte officielle à montrer aux personnes recensées pour démontrer la sincérité de la démarche. Il doit récolter des informations sur les logements et populations données de son secteur.

Quelles sont les principales qualités attendues d’un agent recenseur ?

Il se doit d’être une personne discrète, diplomate, ayant le sens du service, organisé et rigoureux notamment pour l’organisation de sa tournée journalière, pour se tenir prêt à répondre aux différentes questions posées par les habitants et avoir toujours en sa possession tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de sa mission.

L’agent recenseur doit être disponible : aux heures de repas, en début de soirée et les samedis. Il collecte et contrôle les informations des recensés et les transmet à son coordinateur lequel vérifie les éléments remis.

Cet agent recenseur doit également pouvoir s’organiser des plages horaires afin de passer et repasser chez des personnes indisponibles ou ayant des horaires décalés.

Pour quelle rémunération ?

La rémunération se fait en fonction du nombre de logements recensés (un peu plus de 8 € net par logement recensé et la moitié par logement vacant).

Comment candidater ?

Adressez une lettre de motivation et un CV à recensement@besancon.fr