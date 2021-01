COVID : 3 centres de vaccination à Besançon

Depuis vendredi dernier, un centre de vaccination anti-COVID a ouvert ses portes à Besançon.

Géré par la Communauté Bisontine Pluriprofessionnelle de Santé (CBPPS), ce centre est actuellement réservé aux personnels de santé, pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans.

A partir du lundi 18 janvier, il accueillera Bisontin(e)s et grands Bisontin(e)s :

de plus de 75 ans (ils devront se présenter avec une pièce d’identité)

(ils devront se présenter avec une pièce d’identité) les personnes fragiles (un certificat du médecin généraliste sera nécessaire pour bénéficier de la vaccination).

Situé au sein du gymnase Résal, il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Afin de pouvoir s’y rendre, il est impératif de prendre rendez-vous sur https://www.doctolib.fr/centre-depistage-covid/besancon/cbpps-ville-besancon

aucun rendez-vous ne sera pris sur place.

Si vous n’êtes pas à l’aise avec internet, un parent ou quelqu’un de votre entourage peut réserver cette vaccination à votre place sur la plateforme.

Au regard de l’afflux des demandes, il est possible que vous ne bénéficiez d’un rendez-vous que dans les prochaines semaines.

Merci de venir à l’heure du créneau proposé et non trop en avance.

Renseignements : Tél. 03 81 61 51 00 (du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h00)

numéro national : Tél. 0800 009 110 (ouvert tous les jours de 6h à 22h)

Deux autres centres de vaccination, dédiés aux mêmes publics, sont également ouverts :

La Polyclinique de Franche-Comté : https://www.polyclinique-franchecomte.fr/centre-de-vaccination-covid/

Le CHRU de Besançon : https://www.chu-besancon.fr/le-chru/actualites-du-chru/actualite/vaccination-covid-prise-de-rdv-en-ligne-et-ouverture-aux-nouvelles-populations-cibles.html