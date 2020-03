Covid-19 : Mesures de restrictions pour réduire les contacts et déplacements

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimum.

Des dérogations sur attestation seront possible dans le cadre de :

déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ;

déplacements pour motif de santé ;

déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants ;

déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

L’attestation de déplacement dérogatoire est téléchargeable ou peut être rédigée sur papier libre :

Attestation de déplacement dérogatoire (pdf)

Les infractions à ces règles seront sanctionnées d’une amende de 135 euros.

Pour en savoir plus, voici des réponses aux questions que vous vous posez:

 

Gratuité totale du stationnement à Besançon

Suite aux nouvelles consignes édictées lundi 16 mars par le Président de la République et afin de faciliter la bonne mise en œuvre par les Bisontines et les Bisontins des mesures de confinement et de réduction des déplacements, le Maire de Besançon, Président de Grand Besançon Métropole a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre la tarification des emplacements de stationnement automobile.Les véhicules pourront donc stationner gratuitement sur l’ensemble des emplacements en voirie ou dans les parkings publics en ouvrage situés sur l’ensemble du territoire communal (au-delà du délai réglementaire de 7 jours et jusqu’à nouvel ordre).

Cette mesure sera effective à compter de ce jour,mardi 17 mars 2020 à midi. Toutefois, le Maire de Besançon précise que pour des raisons évidentes de sécurité et d’ordre public, aucun stationnement anarchique ne sera toléré

Face au coronavirus, il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage :

Je reste chez moi

Se laver les mains régulièrement.

Tousser ou éternuer dans son coude.

Utiliser des mouchoirs à usage unique.

Se saluer, ne pas se serrer la main et éviter les embrassades.

Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000

Attention, la plateforme téléphonique n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux.

J’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au Covid-19 : je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation. Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j’appelle le SAMU- Centre 15.