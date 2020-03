Covid-19 : les établissements municipaux fermés, modalités de continuité de service

Mis à jour le 20 mars à 12h

Suite à la déclaration du Président de la République, la Ville de Besançon annonce la fermeture des établissements municipaux suivants :

Musées du centre ;

Maison Victor Hugo ;

Citadelle et ses différents musées ;

Rodia ;

Kursaal ;

Théâtre Ledoux ;

Théâtre de l’Espace ;

CDN ;

ISBA ;

Conservatoire à Rayonnement Régional ;

Réseau des bibliothèques et des médiathèques municipales ;

Piscines ;

Patinoire ;

Complexes sportifs ;

Aires de jeux, espaces sportifs, parcs et jardins, berges du Doubs ;

Maison de Services Au Public France Services (MSAP) ;

Maisons de Quartier municipales

Tous les équipements sportifs, culturels, sociaux et les accueils du public sont fermés. Les services, organisés en télétravail depuis aujourd’hui, continuent à fonctionner, à communiquer et à répondre par courrier, téléphone et mail uniquement.

Pour tous renseignements, il convient d’appeler :

Pour les formalités administratives il est nécessaire de prendre rendez-vous, notamment pour les naissances, les décès, ou, en cas d’urgence, pour les titres d’identité.

Un service d’astreinte assure les interventions d’urgence sur les espaces publics, les bâtiments publics et dans le domaine de l’eau et de l’assainissement.

Dans le contexte de crise sanitaire liée au Coronavirus, Grand Besançon Métropole informe les habitants des dispositions prises dans le plan de continuité du service de gestion des déchets : détail des modalités de collecte des déchets

Aide aux personnes les plus fragiles.