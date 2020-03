Covid-19 : Ecoles fermées et service de garde pour personnel soignant

Mis à jour le 17 mars à 19h

Pour plus de précisions : 03 81 87 80 00

Attention : ces informations évoluent et sont mises à jour régulièrement.

Fermeture des écoles

Suite à la décision du Président de la république, les écoles bisontines du premier degré sont fermées à partir du lundi 16 mars et, ce, jusqu’à nouvel ordre.

Aussi aucune activité n’aura lieu dans les écoles durant cette période de fermeture : ni activités scolaires, ni activités périscolaires, ni accueils de loisirs, etc.

Service de garde pour le personnel soignant

Un service de garde est organisé pour les enfants des personnels soignants et assimilés, conformément aux modalités prescrites par l’ARS et la Préfecture du Doubs.

Ce service est proposé à titre dérogatoire et subsidiaire, à certains personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire qui ne disposeraient pas d’autre solution de garde sur la base d’un justificatif de leur situation (carte professionnelle, bulletin de salaire ou attestation délivrée par leur organisme d’emploi.)

Il s’agit des parents :

travaillant en établissement de santé public ou privé : hôpitaux, cliniques, centres de santé.

travaillant en établissement médico-social pour personnes âgées et personnes handicapées.

professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées.

chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS), des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de crise.

A partir de jeudi 19 mars, les élèves bisontins d’âge maternel et élémentaire sont ainsi accueillis sur 4 sites, situés dans 4 écoles.

L’accueil est assuré les lundi, mardi, jeudi, vendredi, à partir de 7h30 et jusqu’à 18h, par des enseignants aux horaires d’école, par des animateurs périscolaires aux horaires des accueils périscolaires du matin, du midi et de l’après-midi.

Pour plus d’information et s’inscrire :

Les parents doivent s’inscrire si possible 48h à l’avance (ex : lundi pour le jeudi).

Télécharger le formulaire (Pdf) à remplir et à retourner, accompagné du justificatif professionnel à education@besancon.fr

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à l’école de votre enfant ou au service Inscriptions de la Direction de l’Education (03 81 87 80 00 ou education@besancon.fr) ;

Inscriptions à l’école pour l’année scolaire 2020-2021

La campagne d’inscription est ouverte depuis le 3 février et sera prolongée jusqu’au 3 avril 2020.

Le service accueil et inscriptions est fermé physiquement au public, l’accueil téléphonique est ouvert.

Afin de limiter vos déplacements, nous vous invitons à privilégier l’envoi de votre dossier d’inscription par courrier ou courriel.