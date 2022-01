Camp chantier à la Citadelle 2022

Vous avez entre 14 et 17 ans ? Envie de passer des vacances originales avec d’autres jeunes ? Vous aimez le patrimoine ? Alors ce camp chantier est pour vous !

En juillet 2022, pendant 15 jours (week-end compris), au sein d’un groupe de 20 jeunes de votre âge, vous découvrirez le patrimoine en participant à la restauration de la Citadelle, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous en découvrirez également toutes les facettes, ainsi que d’autres lieux tout aussi intéressants en compagnie de gens passionnés ! Mais bien sûr, il y aura aussi des activités sportives et ludiques, des veillées pour environ 50% du temps…

La Ville de Besançon (Direction Citadelle et Direction Vie des quartiers) vous propose ce camp en partenariat avec l’association « le Club du Vieux manoir », qui organise des chantiers de jeunes depuis plus de 60 ans.

Pour en savoir plus sur le club du Vieux Manoir : www.clubduvieuxmanoir.fr

Dates : Du dimanche 10 juillet au dimanche 24 juillet 2022

Coût d’inscription : 30 € pour les 15 jours.

Participation aux frais de repas et hébergement : 240 €

Une aide de la ville est également prévue pour tous les participants bisontins. Renseignements au 03 81 87 80 70 ou dvq@besancon.fr

Inscrivez-vous vite, seules 20 places sont disponibles !

Informations complémentaires : gaelle.cavalli@citadelle.besancon.fr ou 03 81 87 84 38

Préinscription

Qui suis-je ? * M. Mme Civilité Prénom Nom

Date de naissance *

Lieu de naissance *

Département de naissance *

Mon adresse * Adresse postale complément Ville Code postal

Courriel *

Téléphone *

Politique de confidentialité * Accepter la politique de confidentialité J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de mon inscription par la Citadelle de Besançon et la Ville de Besançon. Les informations recueillies ne feront pas l'objet d'un traitement informatique autre que les finalités acceptées ci-dessus.

Vous pouvez également saisir le Délégué à la protection des données de la Ville de Besançon à l’adresse suivante : dpo@grandbesancon.fr. Si vous estimez après nous avoir contactés que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL– www.cnil.fr.

Retour en vidéo sur le chantier de jeunes à la Citadelle en 2017