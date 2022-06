Besançon agit pour ses habitants – épisode 6

Le changement climatique en cours engendre des épisodes météorologiques de plus en plus fréquents et intenses : vents violents, des hausses de températures l’été.

Pour protéger ses habitants, notamment les plus vulnérables, la Ville de Besançon via le CCAS est mobilisée sur la préparation et la gestion des pics de chaleur.

Les villes ont obligation de tenir à jour une liste des personnes vulnérables comportant certains critères (âge, adresse, référent…). A Besançon, les inscriptions sur cette liste peuvent se faire pour soi-même ou pour un proche à tout moment en contactant la Maison des Séniors, au 03 81 41 22 04 ou via un formulaire en ligne.

Lorsque les pics sont déclenchés, 46 agents sont mobilisés, avec un appel à volontaires qui dépasse le périmètre du CCAS.

Au quotidien sans attendre le déclenchement de la vigilance orange canicule, le CCAS est mobilisé. Les travailleurs sociaux, aides à domicile, aides-soignants et personnels infirmiers du CCAS réalisant des soins et services à domicile assurent une sensibilisation et un suivi accrus. Les bénéficiaires peuvent ainsi s’appuyer sur les compétences, le professionnalisme et l’anticipation de ces équipes qui restent en lien avec le service d’appel et de veille de la Maison des Séniors.

En cas de déclenchement du plan canicule niveau 3, depuis la Maison des Séniors, les équipes appellent tous les jours de l’épisode caniculaires les 250 personnes inscrites sur la liste des personnes vulnérables.

Ils permettent de prendre des nouvelles de ces personnes, et de rappeler les bons gestes en cas de fortes chaleurs. Si besoin, des visites à domicile sont organisées pour vérifier que la personne va bien.

Des astreintes sont mises en place afin d’assurer et de garantir, y compris pendant les weekends et jours fériés, ce suivi continu, par des contacts directs réguliers et toute intervention au domicile qui s’imposerait.

Les agents restent ainsi quotidiennement en lien, y compris lorsque cela est possible avec des référents issus de l’entourage des personnes inscrites (voisins, famille, etc.)

D’autres actions et dispositifs sont mis en œuvre pour protéger et prendre soin des personnes dites vulnérables en cas de pic de fortes chaleurs

Dans toutes les résidences autonomie, des espaces fraîcheurs climatisés permettent aux plus de 350 résidents, ainsi qu’aux aînés résidant en proximité de l’établissement, de trouver un confort et le bien être nécessaires. Il en est de même pour les 200 habitants des structures d’hébergement logement : résidence sociale Agora et Maison relais l’Autre Toit. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre des Plans Bleus.

Les usagers du dispositif de téléassistance (qui n’ont pas forcément d’interventions au domicile) peuvent également être contactés individuellement via un dispositif spécifique piloté par le prestataire partenaire du CCAS.

Pour les personnes qui se trouvent à la rue, la veille mobile assure une vigilance accrue en rappelant les gestes de prévention, et proposent si besoin de l’eau.

Lors des distributions d’aide alimentaire, un rappel des consignes est également réalisé.

La ville de Besançon a à cœur de protéger ses ainés et les personnes isolées et ce sont ainsi plus de 2 400 personnes différentes qui font l’objet d’une attention particulière de la part des services du CCAS lors de ces épisodes de fortes chaleurs.