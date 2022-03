Besançon agit pour ses habitants – épisode 3

La lutte contre l’isolement des ainés est au cœur de l’action du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Besançon. Au quotidien, sont offerts différents services afin de rendre plus simple la vie de nos personnes âgées.

Pour accueillir nos ainés, la Ville dispose de 5 résidences autonomies, les Cèdres, les Lilas, le Marulaz, les Hortensias, et la résidence autonomie Henri Huot. Elles sont situées dans différents quartiers de la ville.

Les résidences autonomie s’adressent aux personnes de plus de 60 ans non dépendantes. Ce ne sont pas des Etablissements d’Hébergement Pour Personnes Agées Dépendantes (EPHPAD). Les logements proposés ne sont pas des chambres médicalisées. Ce sont des appartements où les résidents peuvent s’appuyer sur une présence humaine 24 h/ 24 h. Des activités et animations y sont proposées gratuitement.

Ce service est proposé à des loyers accessibles établis en fonction des revenus des résidents.

Deux de ces résidences autonomies proposent également des échanges intergénérationnels. L’objectif de cette démarche est de créer des liens quotidiens entre ainés et jeunes. Des étudiants, des jeunes en formation ou en premier emploi peuvent ainsi bénéficier d’un logement moins cher : en échange de 10 heures par mois de partage d’activité avec les ainés résidents, ils sont exonérés de charges.

Le projet « Ensemble autour » lutte contre l’isolement des ainés du quartier de Planoise en renforçant les liens et la coopération entre les différents acteurs et institutions : CCAS, Maison des séniors, Mission animation interâge, Antenne sociale de quartier, Maison de quartier Mandela, le CMS de Planoise du département du Doubs et l’association Erasmus Student Network. (ESN). Les étudiants dans ce cas valident des crédits dans le cadre de leur cursus Erasmus ESN.

Les publics de ces différentes structures sont associés à toutes ces rencontres, les ainés choisissent les activités auxquelles ils souhaitent participer et les thèmes d’échanges qu’ils souhaitent aborder.