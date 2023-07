Besac, le spot de l’été !

Naturelle et culturelle, mystérieuse et accueillante, sportive et paisible, Besançon coche toutes les cases pour faire passer un bel été à ses habitants et ses visiteurs !

VITAL’ÉTÉ

Vital’été revient du 10 juillet au 26 août ! Durant Vital’été, la ville devient le théâtre d’activités, ludiques, artistiques, éducatives, sportives sur des espaces destinés à faire bouger petits et grands, entre amis ou en famille.

Retrouvez Vital’été sur deux sites d’animation :

Du lundi au vendredi sur le site de la Malcombe de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h / / NOUVEAUX HORAIRES !

Du mardi au samedi sur le site de Chailluz de 14h à 19h !

Vital’été, c’est aussi une offre complémentaire pour vous faire profiter d’activités sportives en milieu spécifique : Vital’équestre et Vital’nautique !

Renseignements : Malcombe : 06 87 75 76 93 / Chailluz : 06 87 75 76 94

Les inscriptions aux ateliers de Vital’été sont ouvertes 4 jours avant leur déroulement. Vous pouvez inscrire plusieurs participants d’une même famille/groupe.

Retrouvez également toutes les activités et les horaires des différentes sessions dans l’appli mobile Sport à Besançon.

QUARTIERS D’ÉTÉ

Animations portées par les 4 maisons de quartier municipales

Maison de quartier municipale Bains Douches Battant

programme des animations (Pdf)

Maison de quartier municipale Grette Butte

programme des animations (Pdf)

Maison de quartier municipale Montrapon Fontaine-Écu / Centre Pierre de Coubertin

programme des animations (Pdf)

Maison de quartier municipale Planoise / Centre Nelson Mandela

programme des animations (Pdf)

GUIDE LOISIRS ET VACANCES POUR TOUS

Que vous optiez pour des activités encadrées ou en autonomie, en solo, en groupe ou en famille, découvrez dans ce guide de quoi agrémenter votre été et celui de vos proches : des espaces pour les tout-petits et leurs parents, des accueils de loisirs présents sur tout le territoire bisontin, des animations gratuites au plus près de chez vous, des sorties et séjours pour changer d’air, sans oublier les dispositifs d’aide.

RETROUVER LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ À BESANÇON :

