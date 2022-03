Avis d’appel public à la concurrence : création d’une escape room

Appel à candidature pour la Création d’une escape room dans l’Eglise Notre Dame de Besançon.

En 2022, le siècle des Lumières sera mis en valeur à Besançon, grâce à une programmation qui accompagnera et précédera l’exposition Le Beau Siècle qui se tiendra au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie.

Dans ce contexte, la Ville de Besançon souhaite soutenir la mise en place d’une activité de type Escape game dans l’un des éléments de son patrimoine du XVIIIème siècle, l’Eglise Notre-Dame.

Cette activité pourra s’exercer du 1er juin au 15 novembre, sur la base d’un planning d’ouverture et de rendez-vous programmés.

A cette fin, la Ville de Besançon souhaite confier les lieux, l’Eglise Notre-Dame, à un acteur spécialiste de l’Escape game, qui assumera l’intégralité des charges liées à la mise en place de l’activité.

Cahier des charges (Pdf)

La date limite de retour des offres est fixée au lundi 4 avril 2022 à 12h

Pour toute information, veuillez contacter le Service Tourisme par mail tourisme@grandbesancon.fr ou par téléphone 03 81 87 88 61.