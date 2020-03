Appel à manifestation d’intérêt : « Prévention et accès à la santé pour tous »

Le CCAS de la Ville de Besançon, dans le cadre de sa politique de soutien aux personnes les plus vulnérables, lance un appel à manifestation d’intérêt visant à promouvoir l’innovation sociale.

Le CCAS s’est doté d’un projet social 2015-2020 qui a pour ambition : « d’être présent au quotidien, dans une proximité et une réactivité pour répondre aux attentes des habitants, pauvres, âgés, jeunes ou simplement en attente d’un appui pour accéder à leurs droits ».

Le projet social du CCAS a mis en exergue l’un des sept grands enjeux de la politique municipale de solidarité qui est de favoriser la participation citoyenne, l’engagement dans les solidarités de proximité pour que chacun trouve sa place dans la cité dans une logique de droits et de devoir. Un des axes de travail de ce projet social vise également à valoriser et faire connaitre la politique sociale bisontine, notamment par l’organisation d’événements symboliques.

Dans ce cadre, le CCAS de Besançon a mis en place une manifestation appelée « Lundisociable ».

Lors de cette manifestation, il s’agira de valoriser les actions existantes et également de permettre aux participants de réagir et/ou de proposer des idées.

Objectifs de l’appel à manifestation d’intérêt 2020

L’enjeu pour le CCAS est de promouvoir la prévention et l’accès à la santé pour le plus grand nombre y compris pour les ménages qui disposent de faibles revenus quelque soit leur âge : publics jeunes ou âgés, personnes seules, couples.

C’est pourquoi le CCAS décide de lancer un appel à manifestation d’intérêt dans le but de soutenir les projets innovants visant à promouvoir et améliorer l’accès aux soins et à la santé.

Date limite de réception des dossiers : 27 mars 2020

Télécharger le dossier de candidature (Word, 154 ko)