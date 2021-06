Appel à candidature : « Food Truck » La Rodia

Exploitation temporaire d’un emplacement de vente ambulante sur le domaine public de la ville de Besançon pour une activité de restauration de type « Food Truck » situé 4 avenue de Chardonnet – LA RODIA (Salle de Musique Actuelle).

Mise en concurrence obligatoire

Afin de satisfaire aux dispositions des articles L.2121.1 et L.2122-1-4 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) et d’assurer la transparence et l’égalité de traitement des candidats potentiels à l’occupation du domaine public de la Ville de Besançon pour l’exercice d’activités économiques, celle-ci procède à une publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public en application des articles ci-dessus cités du CGPPP. L’article L.2122-1-4 du CGPPP précise : « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L.2122-1 du CGPPP intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente ».

En pratique

Lieux de l’utilisation : au pied de la terrasse de la salle de concert « LA RODIA » situé 4 avenue de Chardonnet.

Nature de l’activité proposée : véhicule de restauration ambulante de type « Food Truck ».

Durée de l’occupation : Le « Food Truck » sera présent pour tous les concerts publics de LA RODIA. Le calendrier prévisionnel des concerts est susceptible d’évoluer suivant la météo, et/ou des modifications de programmation.

Caractéristiques essentielles : l’emplacement proposé est d’environ une superficie de 20m2. Il ne devra pas y avoir de fixation au sol. L’installation devra garantir que la chaîne du froid et/ou du chaud soit strictement respecté. Le matériel devra respecter toutes les normes sanitaires en vigueur (respect du plan de nettoyage,…)

Pour candidater

Télécharger l’appel à candidature et le dossier de candidature (Pdf)

La date limite de candidature est le 2 juin 2021 à 12h00.