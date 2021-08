Appel à candidature : Ateliers d’Artistes de Besançon

La ville de Besançon lance un appel à candidature afin d’accueillir de nouveaux artistes professionnels dans 2 ateliers individuels (20 m² et 30 m²) et 2 ateliers collectifs (100m²)à partir du 15 novembre 2021.

Depuis l’ouverture de ce site en janvier 2014, 25 artistes ont bénéficié de la mise à disposition d’ateliers aménagés dans une ancienne caserne militaire. Le bâtiment est intégré dans le projet Eco-Quartier Vauban en cours de construction.

Les mises à disposition sont proposées pour une durée de deux ans renouvelable une fois un an après avis de la commission de sélection.

Les résidents ont créé une association, AVE, afin notamment, d’organiser des expositions collectives permettant de présenter leurs créations aux Bisontins. ateliersvauban.org

La Ville de Besançon, par le biais de la Direction Action Culturelle, assure la gestion du site et accompagne l’association AVE.

Note importante : les ateliers sont situés au coeur d’une zone en chantier. Des nuisances sonores, d’accessibilité et de production de poussière sont actuellement à prendre en compte et peuvent impacter les conditions de travail dans les ateliers. Le chantier se poursuivra au moins jusqu’en 2022.

Il sera considéré que tout candidat aura bien pris connaissance des conditions particulières de travail. La Direction Action Culturelle reste disponible pour répondre à toutes questions.

Profil des candidats

Les ateliers sont dédiés à la création contemporaine en arts plastiques. La sélection des candidatures tend à représenter la diversité des disciplines et des esthétiques. Une attention particulière est portée aux artistes émergents.

Les ateliers sont mis à disposition d’artistes professionnels. Les candidatures doivent correspondre aux critères suivants:

justifier d’un parcours professionnel en devenir ou significatif ou d’une formation artistique d’enseignement supérieur.

avoir participé dans les trois dernières années à au moins deux expositions de groupe ou individuelles dans le réseau professionnel français ou étranger.

ne pas être utilisateur d’un atelier dans le domaine privé.

s’engager à résider et/ou à mener une activité artistique à Besançon le temps de la résidence en ateliers.

participer à une ouverture publique par an des ateliers ou à une présentation de travaux lors d’un temps d’exposition, événement pouvant être une initiative des résidents en collaboration avec la Direction Action Culturelle.

Conditions d’utilisation des ateliers

Accès : sans contraintes d’horaires particulières, les résidents sont responsables de l’ouverture et de la fermeture du site. L’utilisation de cet espace est soumise à la signature d’une convention de mise à disposition entre la Ville de Besançon et l’utilisateur. Ce dernier devra se conformer au règlement intérieur du site et aux consignes d’utilisation.

Conditions financières : forfait de participation aux charges

Espace collectif de 100 m²: 140 € /mois

Espace individuel de 30 m²: 75 € /mois

Espace individuel de 20 m²: 60 € /mois

Equipements : chaque atelier dispose d’un point d’eau et de prises électriques monophasées (présence d’une prise triphasée pour les ateliers collectifs). Le site dispose d’un espace de convivialité commun.

Les espaces individuels sont séparés par des murs hauts dépourvus de faux plafonds. Cette ouverture contraint donc l’usage de produits composés de solvants.

Les ateliers ne sont pas dotés de four à céramique.

Dossier de candidature

Obligatoirement composé des éléments suivants :

Lettre de motivation

CV artistique

Book

Le dossier devra être envoyé sous la forme d’un fichier PDF par mail à l’adresse suivante

action.culturelle@grandbesancon.fr (attention, pièce jointe limitée à 10 Mo maxi)

La date limite de dépôt :

30 septembre 2021

Commission d’attribution

(en cours de constitution)

Mme la Maire ou son représentant

M. le DGAS Culture de la Ville de Besançon

M. le Directeur des Musées de Besançon

M. le Directeur de l’ISBA

L’association Seize Mille

L’association AVE